Рязанец при помощи проволоки украл золото из витрины ломбарда

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-22T16:41:30+03:00

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Полицейские раскрыли кражу золотых украшений из ломбарда в центре Рязани. В дежурную часть обратился сотрудник комиссионного магазина, который во время ревизии обнаружил пропажу несколько золотых колец и цепочек.

- Работника ломбарда удивило то, что на конструкции витрины не было заметно следов взлома или повреждения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали в подозреваемом 22-летнего жителя Рязанского района. Парень уже проходил фигурантом уголовного дела о серии хищений, совершенных в магазинах.

По предварительной информации молодой человек вытаскивал украшения через щели между стеклами витрины. Для этого изготовил специальный щуп из металлической проволоки.

ИСТОЧНИК KP.RU