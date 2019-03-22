Сборная рязанских дзюдоистов победила на чемпионате МВД России

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-22T16:22:36+03:00

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В Рязани завершился лично-командный чемпионат МВД России по дзюдо. В командном зачете схватки проходили в двух подгруппах: среди ведомственных вузов и региональных УМВД. В первой категории за звание победителя боролись 15 сборных, среди сотрудников полиции – команды из 49 регионов.

В обеих подгруппах победили дружины рязанских дзюдоистов. Среди представителей подразделений региональных УМВД в весовой категории до 81 кг «серебро» завоевал Гагик Закарян. В абсолютной весовой категории (100+) рязанец Андрей Волков проиграл дзюдоисту из Северной столицы Ринату Саидову.

- Был близок к победе, переворачивал – ситуация на татами была 50 на 50, мне просто не повезло, - поделился мастер спорта международного класса Волков. – Мы с Ринатом знаем друг друга давно: достойный соперник, за плечами которого много побед.

Волков провел прием неудачно - победил его соперник.Фото: Павел АВЕРИН

Среди дзюдоистов, представляющих вузы МВД «серебро» в весе до 81 кг завоевал Илья Фалин; бронзовые награды достались Денису Чупрову (до 60 кг), и Андрею Грунтову (73 кг). Таким образом, за московский университет МВД России выступали 4 атлета из Рязани, где находится филиал вуза, и трое из них завоевали награды.

- Очень неудачная жеребьевка была у Панасенкова, - критично прокомментировал ход турнира главный тренер сборной Рязанской области Александр Кудинов. – В своей первой схватке встретился с самым сильным борцом в своей весовой категории – Адамяном. Юра пропускал первый круг, а его соперник уже боролся. Все равно Панасенков принес очки – помог команде…

Юрий Панасенков получил травму и не смог продолжить схватки.Фото: Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU