2019-03-22T16:13:46+03:00
Общество

Рязанский малыш, на которого упала глыба льда, выписан из больницы

Дальнейшее лечение ребенок продолжит амбулаторно
Константин МОГИЛИН
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Ребенка, на которого в конце февраля упала глыба льда, выписали из стационара. По данным регионального министерства здравоохранения дальнейшее лечение трехлетний малыш продолжит амбулаторно.

- В течение трех недель маленький пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, медиками проводилась терапия, направленная на уменьшение последствий полученных травм. Лечение прошло успешно, - рассказала главный врач ОДКБ Инна Лебедева.

Напомним, ЧП произошло в Рязани на улице Семинарской (здание филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения со стороны ул. 1-е Бутырки) на мальчика упала ледяная глыба. Ребенка вместе с мамой в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимацию Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой.

Позже, по следам несчастного случая, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Причем должностное лицо, не проследившее за состоянием кровли, признало вину и полностью возместило причиненный вред родителям мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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