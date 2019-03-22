Рязанских баптистов оштрафовали за агитацию в общественных местах

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-22T15:48:20+03:00

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Советский районный суд Рязани оставил в силе решение мирового судьи по делу об административном правонарушении по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», сообщила пресс-служба райсуда.

Судили двух безработных рязанцев – последователей религиозной группы Евангельских христиан-баптистов. Оба, кстати, многодетные отцы.

На остановке «Дом художника» мужчины агитировали горожан присоединиться к их группе. В том числе – раздавали газету «Веришь ли ты» и журналы «Светильник», «Христос говорит о себе», «Самые важные истины», «Послание к римлянам». Печатная продукция, к слову, не маркирована.

Согласно вердикту суда, такая агитация, вопреки доводам и объяснениям самих мужчин, не является распространением их личных религиозных убеждений, поскольку направлена на привлечение людей в группу баптистов. Это следует и из признаний самих мужчин, и из приглашений на богослужения, которые они раздавали.

Мировой судья приговорил каждого к штрафу в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU