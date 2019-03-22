2019-03-22T15:02:33+03:00
Недвижимость

В Рязанской области определять необходимость капремонта дома будет комиссия

За счет ее положительного решения можно приблизить те или иные работы
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области создают комиссию «по установлению необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирных домах». В ее состав включают представителей министерства ТЭК и ЖКХ, регионального оператора, жилинспекции, управления архитектуры и градостроительства, общественных организаций, а в зависимости от муниципалитета – местных чиновников.

Опубликованное положение базируется на документе 2016 года. Коллегиальный орган будет включаться в работу после получения заявления о приближении тех или иных работ. При этом изначально оно подается в министерство представителем собственников помещений, органом самоуправления, Фондом капремонта или жилинспекцией, затем проводится обследование проблемного объекта.

Комиссия, если до нее доходит дело, рассматривает материалы обследования, организовывает собственную проверку и принимает окончательное решение (тем не менее, его можно обжаловать). Это решение учитывается при актуализации программы капремонта и внесении изменений в краткосрочный план программы.

В положении отмечается, что совещательным голосом во время выездов комиссии будут обладать человек от управляющей организации и тот, кого собственники помещений выбрали на общем собрании. Отметим, что аналогичные коллегиальные органы уже действуют во многих регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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