В региональном филиале Россельхозбанка активно развиваются зарплатные проекты

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-22T13:41:10+03:00

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По состоянию на 1 марта 2019 года в Рязанском региональном филиале Россельхозбанка общее количество зарплатных договоров с предприятиями превысило 420, из них более 30% организаций – бюджетные.

На текущий момент в Рязанском региональном филиале обслуживаются 52 сельских администрации, заключены 54 договора по линии областного министерства образования. В том числе со школами, детскими садами, Рязанским филиалом Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П. А. Костычева, а также с подразделениями министерства здравоохранения и синистерства сельского хозяйства.

Держателям зарплатных карт банк предлагает выгодные условия: бесплатные снятия наличных в любых банкоматах на территории РФ, сниженные ставки по кредитным картам, потребительским и ипотечным кредитам, начисление бонусных баллов за оплату по карте по программе лояльности «Урожай», бесплатный интернет-банк и мобильный банк. Заработную плату получают более 12 000 жителей Рязани области.

– Рязанский филиал уделяет большое внимание развитию зарплатных проектов. Сотрудники филиала привлекают крупные компании для сотрудничества. Одним из значимых зарплатных проектов Рязанского филиала в 2018 году стало заключение договора с ПАО «Красный октябрь». Для работников предприятия банк выпустил более 800 зарплатных карт, – отметила заместитель директора Наталья Лунякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU