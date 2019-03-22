В Рязани на неделю закроют три железнодорожных пешеходных перехода
Причина – ремонт путей
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С 4 по 10 апреля в Рязани закроют три пешеходных перехода через железнодорожные пути, сообщает областное министерство транспорта со ссылкой на РЖД. Причина – капитальный ремонт участков железной дороги.
Закроют переходы:
– на 201 км (в районе ЦСК, около остановки общественного транспорта «Улица Спортивная»);
– на 202 км (напротив областного кожвендиспансера);
– на 203 км (платформа «203 километр»).
Альтернатива этим переходам: путепроводы на улицах Пролетарской и Есенина и тротуары под путепроводом по улице Циолковского.
ИСТОЧНИК KP.RU