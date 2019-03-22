Оставив малознакомую девушку на ночь, рязанец лишился планшета и денег

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-22T13:08:39+03:00

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Скопинские полицейские задержали 27-летнюю жительницу села Вослебово, подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в полицию обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что из дома его приятелей в селе Вослебово , где он остановился на ночлег, пропали его 30 тысяч рублей и планшетный компьютер. Вещи пропали, когда он спал.

Оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что деньги и планшет ночью забрала девушка, с которой мужчина познакомился накануне вечером.

По словам мужчины, случайное знакомство с девушкой перешло в тихое застолье в доме, где он остановился. После этого гостья осталась на ночь. Утром девушка пропала вместе с деньгами и компьютером. Из-за недолгого времени знакомства, пострадавший знал только ее имя.

Полицейские быстро установили, что к краже причастная 27-летняя жительница соседнего села. Девушку задержали и изъяли у нее планшет.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU