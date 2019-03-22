2019-03-22T13:08:39+03:00
Происшествия

Оставив малознакомую девушку на ночь, рязанец лишился планшета и денег

Полиция задержала воровку воровку и возбудила уголовное дело
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скопинские полицейские задержали 27-летнюю жительницу села Вослебово, подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в полицию обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что из дома его приятелей в селе Вослебово , где он остановился на ночлег, пропали его 30 тысяч рублей и планшетный компьютер. Вещи пропали, когда он спал.

Оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что деньги и планшет ночью забрала девушка, с которой мужчина познакомился накануне вечером.

По словам мужчины, случайное знакомство с девушкой перешло в тихое застолье в доме, где он остановился. После этого гостья осталась на ночь. Утром девушка пропала вместе с деньгами и компьютером. Из-за недолгого времени знакомства, пострадавший знал только ее имя.

Полицейские быстро установили, что к краже причастная 27-летняя жительница соседнего села. Девушку задержали и изъяли у нее планшет.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная рязанских дзюдоистов победила на чемпионате МВД России
Рязанский малыш, на которого упала глыба льда, выписан из больницы
Рязанских баптистов оштрафовали за агитацию в общественных местах
На криминальные деньги экс-директор «Рязанской автоколонны №1310» устроил корпоратив
В Рязанской области определять необходимость капремонта дома будет комиссия
Рязанец отсудил у «Почта Банк» больше 100 тысяч рублей
В региональном филиале Россельхозбанка активно развиваются зарплатные проекты
Директором ХК «Рязань» назначен Виталий Злобин
В Рязани на неделю закроют три железнодорожных пешеходных перехода
На рынке «Первомайский» в Рязани обнаружили санкционный сыр
Весной изменится расписание и количество рязанских электричек
На рязанском предприятии нашли молочку из будущего
На рязанской дороге в загоревшемся ВАЗе погиб молодой водитель
Следователи интересуются мнением рязанцев о качестве медпомощи
«Рязаньгоргаз» взял под особый контроль объекты в предполагаемой зоне подтопления
В Рязанской области закрыли наплавной мост через Оку
На рязанском заводе насмерть зажало рабочего (фото)
Для рязанских детей проведут акцию «Доктор цирк»