Весной изменится расписание и количество рязанских электричек
С 31 марта пригородные поезда меняют график работы – железная дорога переходит на летний график движения, сообщает пресс-служба ЦППК.
Кроме этого на нескольких направлениях, в том числе Казанском, назначены новые электропоезда и продлены маршруты ряда существующих.
Так, вместо поезда № 6018 Рыбное – Рязань-1 в выходные пустят поезд №6016 Голутвин – Рязань-1.
А взамен нынешней электрички № 6009 Рязань -1 – Рыбное по выходным дням поезд уже с номером 6007 будет ходить до станции Голутвин.
С 21 апреля пустят дополнительный электропоезд: № 7051 Рязань 2 – Москва (Казанский вокзал). Он будет работать по воскресеньям.
Узнать актуальное расписание можно на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU