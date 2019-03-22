2019-03-22T12:30:56+03:00
Общество

Весной изменится расписание и количество рязанских электричек

До Москвы, в частности, пустят дополнительный состав
Мария БЛИНОВА
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С 31 марта пригородные поезда меняют график работы – железная дорога переходит на летний график движения, сообщает пресс-служба ЦППК.

Кроме этого на нескольких направлениях, в том числе Казанском, назначены новые электропоезда и продлены маршруты ряда существующих.

Так, вместо поезда № 6018 Рыбное – Рязань-1 в выходные пустят поезд №6016 Голутвин – Рязань-1.

А взамен нынешней электрички № 6009 Рязань -1 – Рыбное по выходным дням поезд уже с номером 6007 будет ходить до станции Голутвин.

С 21 апреля пустят дополнительный электропоезд: № 7051 Рязань 2 – Москва (Казанский вокзал). Он будет работать по воскресеньям.

Узнать актуальное расписание можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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