2019-03-22T12:13:48+03:00
Общество

На рязанском предприятии нашли молочку из будущего

В Сараевском районе руководители компании искусственно продлевали срок годности молочной продукции
Александр РАДЫГИН
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Инспекторы рязанского Россельхознадзора проверили работу предприятия Сараевского района, которое занимается переработкой и производством молочной продукции, сообщает пресс-служба управления.

В результате проверки специалисты ведомства обнаружили следующие нарушения:

- полы в производственных помещениях, в том числе холодильных камерах, неровные, имеются участки с разбитым покрытием. Кроме того, в помещении по производству сливочного масла расположена деревянная скамья, а металлическая подставка — ржавая;

- умывальник, расположенный в производственном помещении, не оборудован средствами или устройствами для сушки рук;

- осветительная лампа в помещении творожной холодильной камеры не оборудована защитным плафоном. Это создает угрозу осыпания осколков и попадания их в производимую пищевую продукцию, в случае повреждения осветительного прибора;

- планировка производственных помещений, их конструкция и размещение не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций.

Но это еще не все. На момент поверки в помещении холодильной камеры инспекторы нашли молочную продукцию с будущей датой. Общий вес данной продукции составил 20 кг. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об искусственном продлении срока годности молочной продукции, что создает угрозу выпуска в обращение небезопасной пищевой продукции.

По выявленному факту нарушений вынесены постановления в отношении виновных юридического и должностного лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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