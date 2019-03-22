2019-03-22T11:37:26+03:00
Происшествия

На рязанской дороге в загоревшемся ВАЗе погиб молодой водитель

Легковушка врезалась в грузовик, а потом еще и в отбойник
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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21 марта в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась около часа ночи.

23-летний мужчина из Тамбовской области на ВАЗ-2114 врезался в «КамАЗ», ехавший впереди. От удара легковушку отбросило на отбойник, после чего она загорелась. Водитель погиб на месте.

За прошедшие сутки на дорогах области произошло еще одно ДТП, в котором два человека получили травмы. В регионе бласти произошло 26 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2555 нарушений ПДД, задержано 5 водителей в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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