Следователи интересуются мнением рязанцев о качестве медпомощи
На сайте регионального Следственного комитета запустили интернет-опрос
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Следственное управление СК России по Рязанской области предлагают жителям региона пройти опрос о качестве оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Рязанцев просят ответить всего на два вопроса:
- сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?
- считаете ли вы, что медработник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?
ИСТОЧНИК KP.RU