Следователи интересуются мнением рязанцев о качестве медпомощи

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-22T11:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СК России по Рязанской области предлагают жителям региона пройти опрос о качестве оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанцев просят ответить всего на два вопроса:

- сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?

- считаете ли вы, что медработник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?

ИСТОЧНИК KP.RU