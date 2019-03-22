2019-03-22T11:25:30+03:00
Общество

Следователи интересуются мнением рязанцев о качестве медпомощи

На сайте регионального Следственного комитета запустили интернет-опрос
Александр РАДЫГИН
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Следственное управление СК России по Рязанской области предлагают жителям региона пройти опрос о качестве оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанцев просят ответить всего на два вопроса:

- сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?

- считаете ли вы, что медработник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?

ИСТОЧНИК KP.RU

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