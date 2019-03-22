2019-03-22T11:22:00+03:00
Недвижимость

«Рязаньгоргаз» взял под особый контроль объекты в предполагаемой зоне подтопления

Специалисты уже провели техническое обслуживание пунктов редуцирования газа
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В паводковый период для обеспечения бесперебойного газоснабжения объектов, расположенных в районах возможного затопления, специалисты компании «Рязаньгоргаз» предпринимают особые меры безопасности.

Так, непосредственно перед наступлением паводкового периода газовики провели техническое обслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и в поселке Борки.

Все газифицированные объекты в этих районах находятся под постоянным наблюдением специалистов, также в зоне вероятного подтопления газовики проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

Кроме того, к работе в условиях большого разлива паводковых вод подготовлен автотранспорт и механизмы, создан запас необходимых материалов, с работниками предприятия проведены дополнительные учебные занятия.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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