В Рязанской области закрыли наплавной мост через Оку

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-22T11:08:12+03:00

Движение не прекращено полностью – есть объездная дорога

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Из-за весеннего половодья прекращено движение по наплавному мосту через Оку около села Фатьяновка Спасского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Движение закрыто с пятницы, 22 марта.

По информации спасателей, дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено – здесь есть объездная дорога.

Напомним, по информации метеорологов вода в реках региона будет подниматься медленно – плюсовая температура в ближайшее время ожидается только днем, ночью же из-за небольшого мороза таяние снега будет останавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU