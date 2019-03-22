В Рязанской области закрыли наплавной мост через Оку
Движение не прекращено полностью – есть объездная дорога
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Из-за весеннего половодья прекращено движение по наплавному мосту через Оку около села Фатьяновка Спасского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Движение закрыто с пятницы, 22 марта.
По информации спасателей, дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено – здесь есть объездная дорога.
Напомним, по информации метеорологов вода в реках региона будет подниматься медленно – плюсовая температура в ближайшее время ожидается только днем, ночью же из-за небольшого мороза таяние снега будет останавливаться.
ИСТОЧНИК KP.RU