На рязанском заводе насмерть зажало рабочего (фото)

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-22T10:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Касимовские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника местного деревообрабатывающего предприятия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Трагедия произошла в феврале. 48-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования зажало в механизме конвейера с погруженными скребками.

– Это привело к сочетанной тупой травме с повреждением костей скелета и внутренних органов и, как следствие, смерть пострадавшего, – говорится в сообщении.

Судя по фото, конвейер человека буквально смял… Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU