На рязанском заводе насмерть зажало рабочего (фото)
Касимовские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника местного деревообрабатывающего предприятия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
Трагедия произошла в феврале. 48-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования зажало в механизме конвейера с погруженными скребками.
– Это привело к сочетанной тупой травме с повреждением костей скелета и внутренних органов и, как следствие, смерть пострадавшего, – говорится в сообщении.
Судя по фото, конвейер человека буквально смял… Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU