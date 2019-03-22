Для рязанских детей проведут акцию «Доктор цирк»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-22T09:50:29+03:00

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23 и 24 марта в Рязанском цирке состоится благотворительная акция, организованная ФКП «РОСГОСЦИРК» и региональным министерством труда и социальной защиты.

В рамках акции на цирковое представление «Империя львиц» бесплатно предоставят 120 билетов для детей с синдромом Дауна и их родителей.

– «Империя львиц» – цирковое представление, под руководством заслуженного артиста России, лауреата престижных цирковых наград, дрессировщика удивительной судьбы – Виталия Смолянца. Каждую программу зрители встречают его стоя. Шоу «Империя львиц» – это, конечно же, не только шоу со львами и тиграми. Это увлекательное погружение в мир трюков и невероятного мастерства акробатов-вольтижеров, под руководством заслуженного артиста России – Владимира Вавилова. Демонстрация захватывающего номера воздушной гимнастки Екатерины Шустовой на полотнах, который выполняется без страховки на высоте 18 метров. Коверный клоун-эксцентрик Анатолий Окулов, за прошедшие представления уже доказал рязанскому зрителю, что своими актуальными и современными репризами можно удивить, восхитить и рассмешить зрителя любого возраста, – рассказали в цирке.

Также в программе – необычный аттракцион «Мангобеи-наездники» с павианами и лапундерами, дрессированными пони и обезьянами под руководством Инны Исаевой, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU