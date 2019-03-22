В горевшем доме рязанского райцентра обнаружили тело мужчины
Таковы последствия ночного пожара в Шацке
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В результате пожара в городе Шацке погиб мужчина 1945 года рождения. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Ранее публиковалась информация о том, что в ночь на 22 марта загорелась комната в деревянном доме. На вызов, поступивший в 2.29, выезжали 6 пожарных на 2 единицах спецтехники.
Обстоятельства смерти мужчины и причина возгорания станут известны после соответствующих проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU