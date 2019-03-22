Музейный центр в Рязани стал одной из причин увольнения федеральных чиновников
Из-за приемки невыполненных работ на 51,4 миллиона рублей и срыва сроков работ по 12 проектам Минкультуры России произвело чистку кадров. Из дирекции по строительству, реконструкции и реставрации уволены 56 из 132 работников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.
Одним из проблемных объектов, по каждому из которых аудиторы обратились в Генпрокуратуру, стал музейный центр Рязанского кремля. Его возведение затянулось, а сметная стоимость увеличилась при «корректировке проекта», на что и обратила внимание Счетная палата РФ.
Напомним, по контракту с подмосковной компанией «Рост-Е» стоимость строительства должна была составить 754 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU