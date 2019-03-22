Музейный центр в Рязани стал одной из причин увольнения федеральных чиновников

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-22T09:19:26+03:00

По поводу нарушений при реализации этого и еще ряда проектов аудиторы обратились в Генпрокуратуру

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Из-за приемки невыполненных работ на 51,4 миллиона рублей и срыва сроков работ по 12 проектам Минкультуры России произвело чистку кадров. Из дирекции по строительству, реконструкции и реставрации уволены 56 из 132 работников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Одним из проблемных объектов, по каждому из которых аудиторы обратились в Генпрокуратуру, стал музейный центр Рязанского кремля. Его возведение затянулось, а сметная стоимость увеличилась при «корректировке проекта», на что и обратила внимание Счетная палата РФ.

Напомним, по контракту с подмосковной компанией «Рост-Е» стоимость строительства должна была составить 754 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU