Рязанке, нашедшей новорожденного ребенка в мусорном баке, объявили благодарность

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-22T08:41:36+03:00

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Глава СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин встретился с женщиной, которая обнаружила ребенка в мусорном контейнере и вызвала полицейских, сообщает пресс-служба ведомства. Генерал-лейтенант отметил, что Лариса Черемисина помогла спасти жизнь ребенка, подарила ему шанс на счастливое детство. Ее поступок является примером проявления лучших человеческих качеств – доброты, отзывчивости, неравнодушия и готовности прийти на помощь.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

За активную гражданскую позицию, предотвращение совершения преступления в отношении детей и содействие следственным органам Ларисе Черемисиной объявлена благодарность.

Напомним, женщина нашла ребенка в мусорном баке рано утром 10 марта. Услышав писк из контейнера, рязанка подумала, что кто-то выбросил котят. Но подошедшие парни, достали пакет, в котором оказался новорожденный младенец.

ИСТОЧНИК KP.RU