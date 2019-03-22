На пожаре в райцентре Рязанской области пострадал один человек

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-22T08:32:01+03:00

Ликвидировали возгорание шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы

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В ночь на 22 марта в МЧС поступила информация о пожаре в Шацке, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания повреждена комната в деревянном доме. На пожаре пострадал один человек.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Подробности происшествия уточняются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь – 101.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU