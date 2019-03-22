На пожаре в райцентре Рязанской области пострадал один человек
В ночь на 22 марта в МЧС поступила информация о пожаре в Шацке, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате возгорания повреждена комната в деревянном доме. На пожаре пострадал один человек.
Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
Подробности происшествия уточняются.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь – 101.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU