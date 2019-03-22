Глава рязанского СК посетил ребенка, выброшенного матерью в мусорный бак
Глава СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин посетил перинатальный центр, где лечится новорожденный ребенок, выброшенный 10 марта в мусорный бак, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель следственного управления отметил своевременность и качество оказания новорожденному квалифицированной медицинской помощи специалистами центра, доброжелательность и заботу медицинского персонала. По мнению главы ведомства, именно это позволило вывести младенца из тяжелого состояния, и он активно восстанавливается.
Генерал-лейтенант пожелал малышу и сотрудникам перинатального центра здоровья и удачи, а также вручил подарки для новорожденного от СК. Владимир Никешкин пообещал, что лично будет следить за судьбой малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU