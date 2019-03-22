Рязанка, выбросившая младенца в мусорный бак, проходит психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-22T08:03:43+03:00

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Рязанке, выбросившей новорожденного младенца в мусорный бак, назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области. С учетом полученных результатов следователи дадут правовую оценку ее действиям.

Напомним, утром 10 марта 31-летняя рязанка родила в туалете во время пьянки мальчика. Затем женщина положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Ребенка обнаружила проходившая мимо женщина. В крайне тяжелом состоянии его доставили в перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU