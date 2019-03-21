2019-03-21T21:54:41+03:00
Общество

В Рязанском управлении ФСИН началась инспекторская проверка

По заранее составленному плану она должна продолжаться с 21 марта по 4 апреля
Сергей ЮРЧЕНКО
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Проверка, которая началась 21 марта в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области, проводится сотрудниками центрального аппарата ФСИН России, сообщила пресс-служба ведомства. Подобные инспекторские проверки проводится в каждом территориальном органе один раз в 5 лет.

Проверяющие пороаботают в Рязанской области до 4 апреля. Затем они дадут оценку состоянию оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности, вопросам соблюдения законности и режима в подведомственных ФСИН учреждениях – местах лишения свободы. 1 апреля с 17:00 до 19:00 в здании управления на улице Шевченко, 93 руководитель инспекторской комиссии полковник внутренней службы Сергей Герасимов проведет прием рязанцев, которым есть что рассказать по этой теме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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