2019-03-21T20:52:45+03:00
Происшествия

Рязанский бизнесмен не заплатил налогов на сумму более 5 млн рублей

Региональная прокуратура направила уголовное дело в Железнодорожный суд Рязани
Сергей ЮРЧЕНКО
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Прокуратура Рязанской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одной из коммерческих организаций.

По версии следствия, этот бизнесмен, занимавшийся в 2014-2016 годах перевозками грузов, занимался изготовлением фиктивных документов, которые свидетельствовали, что его фирма якобы заказывала транспортные услуги у сторонних организаций. Заведомо ложные сведения о расходах на оплату работы этим организациям он включил в налоговые декларации. Из-за этого у него появилось право на вычет налога на добавленную стоимость на сумму более 5 млн рублей.

Предпринимателя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ, что грозит ему наказанием от штрафа в 100 тысяч рублей до двухлетнего лишения свободы. Дело по существу рассотрите Железнодорожный районный суд города Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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