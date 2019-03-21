2019-03-21T19:46:36+03:00
Звезды

В Рязанском дворце молодежи идут последние репетиции «Черного кота»

Танцевальный фестиваль, на который съезжаются коллективы со всей центральной России, будет проходить 22-24 марта
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Дизайнерское оформление сцены фестиваля каждый год кардинально меняетсяДизайнерское оформление сцены фестиваля каждый год кардинально меняетсяФото: Владимир ФРОЛОВ
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В пятницу, 22 марта, в 18:00 в Рязанском дворце молодежи состоится открытие 32-го межрегионального танцевального фестиваля «Черный кот». Оформление сцены для выступлений и вестибюля на первом этаже уже смонтировано, проверяется звук и свет. Проходят репетиции рязанских танцоров, в Рязань один за другим прибывают коллективы из других городов РоссииМосквы, Калуги, Новомосковска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Смоленска...

– Все идет по плану, – заверняет бессменный ведущий фестиваля Игорь Крысанов. – В пятницу пройдут состязания по рок-н-роллу и фолку, в субботу зрителей ждет слоу, клубный танец и фристайл. В воскресенье, как обычно, финал и вручение Гран-при.

В кассе указано, что стоимость билетов на 22 марта от 350 до 500 рублей, на 23 марта – от 450 до 600 рублей, на финал – от 800 до 1100 рублей.

В вестибюле Дворца молодежи вывесили исторические элементы оформления разных лет Фото: Владимир ФРОЛОВ

В вестибюле Дворца молодежи вывесили исторические элементы оформления разных летФото: Владимир ФРОЛОВ

Занятия детских и взрослых студий и кружков в эти выходные отменены Фото: Владимир ФРОЛОВ

Занятия детских и взрослых студий и кружков в эти выходные отмененыФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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