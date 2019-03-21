Вода в реках Рязанской области будет подниматься медленно

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-21T19:04:00+03:00

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Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, опубликованный управлением МЧС по Рязанской области, а также на последующие выходные дни, обещает облачную с прояснениями погоду, в отдельных районах – осадки.

Поскольку температура воздуха ночью ожидается от -5 до 0°С, а днем от +2...до +7°С, то осадки ночью выпадут в отдельных районах в виде снега, а днем – в виде дождя. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с.

Таяние снега будет происходить только днем, при плюсовой температуре, а ночью приостанавливаться. Из-за этого быстрого подъема воды в реках и озерах ожидать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU