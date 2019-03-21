Вода в реках Рязанской области будет подниматься медленно
Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, опубликованный управлением МЧС по Рязанской области, а также на последующие выходные дни, обещает облачную с прояснениями погоду, в отдельных районах – осадки.
Поскольку температура воздуха ночью ожидается от -5 до 0°С, а днем от +2...до +7°С, то осадки ночью выпадут в отдельных районах в виде снега, а днем – в виде дождя. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с.
Таяние снега будет происходить только днем, при плюсовой температуре, а ночью приостанавливаться. Из-за этого быстрого подъема воды в реках и озерах ожидать не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU