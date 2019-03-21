Рязанцы взыскали с управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-21T17:17:52+03:00

Коммунальщики с исковыми требованиями не согласились, но областной суд встал на сторону пострадавших жильцов

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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по иску собственников жилья к управляющей компании, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что рязанцы обратились в районный суд с иском к ООО «Рязанский сервисный центр ЖКХ». В октябре 2017 года залило их жилье из квартиры, которая расположена сверху через этаж. Судебная экспертиза показала, что залитие произошло в результате прорыва стояка горячего водоснабжения, который относится к общедомовому имуществу, и находится в зоне ответственности управляющей компании.

Представитель ответчика ООО «Рязанский сервисный центр ЖКХ» исковые требования не признал и пояснил, что на место аварии выезжал мастер, который составил акт о залитии. Истцы его подписали, о несогласии не заявили, следовательно, признали вину собственника квартиры, в которой произошла авария за надлежащее содержание инженерных коммуникаций.

Кроме того, ответчик не согласился с экспертизами, так как их выводы основаны на предположениях, а не на представленных доказательствах. По мнению представителя УК, собственник квартиры, где прорвало трубу, нарушил порядок содержания инженерных коммуникаций.

В соответствии с назначенной судом экспертизой причиной залития квартиры истцов является прорыв трубы отвода от стояка в месте соединения с первым запорным элементом. Это является общедомовой системой горячего водоснабжения.

Суд пришел к выводу, что система горячего водоснабжения, из которой имела место течь, относится к общему имуществу многоквартирного дома, и управляющая организация должна была проводить профилактические работы по осмотру, и нести ответственность за убытки. Однако, управляющая компания ненадлежащим образом выполняла возложенные на нее обязанности.

Суд удовлетворил исковые требования истцов к ООО «Рязанский сервисный центр ЖКХ» о возмещении ущерба и взыскал более 180 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, решение районного суда оставил без изменения. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU