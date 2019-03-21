Первая «Больница, доброжелательная к ребенку» появилась в Рязани

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-21T16:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской клинический роддом № 2 первым из региональных медицинских учреждений получил почетное звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больницы, доброжелательной к ребенку», что является официальным международном статусом. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.

По словам главного врача Галины Мартыновой для получения звания активно внедрялись современные перинатальные практики для поддержки грудного вскармливания. Для получения столь высокого статуса роддом прошел аттестацию.

- В 2016 году на базе нашего родильного дома создан кабинет поддержки грудного вскармливания с «горячей линией», которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, - отметила Мартыгнова. - Работа этого кабинета очень востребована для кормящих мамочек Рязанской области.

Кроме этого в учреждении работает палата интенсивной терапии для женщин, где предусмотрена возможность пребывания мамы со своим малышом и кормление грудью.

ИСТОЧНИК KP.RU