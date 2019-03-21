Рязанцев пригласили на обучение в Школу футбольного арбитра

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-21T16:18:28+03:00

После обучения организаторы гарантируют выпускникам назначение на судейство футбольных матчей

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Рязанская футбольная Школа начинающего арбитра приглашает на бесплатные занятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечают организаторы, в школе повышают навыки действующих судей и готовят начинающих футбольных арбитров для соревнований по футболу в Рязани, а также обслуживание матчей более высокого уровня. Обучение включает в себя теорию — лекции и семинары, и практику — самостоятельное судейство футбольных матчей городских соревнований.

После обучения организаторы гарантируют выпускникам назначение на судейство футбольных матчей в городских соревнованиях, получение судейских категорий.

Для поступления в школу приглашаются все желающие в возрасте 15-30 лет. Занятия бесплатные.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Более подробную информацию о Школе начинающего арбитра можно получить по телефону: 8 953 743 0216.

ИСТОЧНИК KP.RU