Рязанцев пригласили на обучение в Школу футбольного арбитра
Рязанская футбольная Школа начинающего арбитра приглашает на бесплатные занятия, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отмечают организаторы, в школе повышают навыки действующих судей и готовят начинающих футбольных арбитров для соревнований по футболу в Рязани, а также обслуживание матчей более высокого уровня. Обучение включает в себя теорию — лекции и семинары, и практику — самостоятельное судейство футбольных матчей городских соревнований.
После обучения организаторы гарантируют выпускникам назначение на судейство футбольных матчей в городских соревнованиях, получение судейских категорий.
Для поступления в школу приглашаются все желающие в возрасте 15-30 лет. Занятия бесплатные.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Более подробную информацию о Школе начинающего арбитра можно получить по телефону: 8 953 743 0216.
ИСТОЧНИК KP.RU