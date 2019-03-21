Пациентов рязанской ОКБ скоро окольцуют

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-21T16:13:45+03:00

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В Рязани в ближайшее время планируют взять на вооружение опыт зарубежных клиник: цветные браслеты со штрих-кодом станут опознавательным знаком пациентов Областной клинической больницы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

При помощи электронных устройств медперсонал будет считывать данные о диагнозе и назначениях врача. Это нововведение позволит и свести к минимуму риск ошибок персонала, и сэкономить.

Кстати, то, что является для рязанской медицины инновацией, обычное дело для больниц Германии, Франции и США. К примеру, красный цвет браслета означает, что пациент находится в критическом состоянии и ему нужна экстренная помощь. А зеленый говорит о состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU