Врио губернатора Мурманской области стал бывший рязанский чиновник

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-21T15:43:51+03:00

Об этом Андрей Чибис сообщил на своей странице в фейсбуке

Изменить размер текста: A A

21 марта Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области.

- Это огромная ответственность и серьезный вызов: Мурманская область - стратегически значимый для нашей страны регион, с геополитическим, экономическим, туристическим, логистическим, промышленным потенциалом, а самое главное - талантливыми и стойкими людьми, - написал Чибис. - Забота о людях и создание комфортных условий для жизни, работы и творчества станут одним из моих приоритетов, наряду с развитием экономики, повышением прозрачности управления, поддержкой промышленности и другими важнейшими задачами.

Напомним, что в 2004-05 годах нынешний федеральный чиновник был советником губернатора Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU