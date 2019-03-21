Рязанский минтранс подрядчикам: Немедленно приступить к устранению дорожных недостатков

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-21T16:23:00+03:00

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21 марта министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Евгений Беленецкий провел производственное совещание с руководителями подрядных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании обсудили первоочередные мероприятия по весеннему содержанию автомобильных дорог в регионе. В частности, речь шла о ямочном ремонте, работах по уборке мусора, отводу воды с проезжей части, а также готовности асфальтобетонных заводов.

Министр поручил подрядчикам обследователь дороги, определить недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии и незамедлительно приступить к их устранению. Кроме того, чиновники поручили подрядчикам составить график работ и неукоснительно придерживаться обозначенных в нем сроков.

Как после сами чиновники будут проверять дороги – вопрос открытый. Напомним, совсем недавно ведомство проверила Контрольно-счетная палата региона, выяснившая, что чтобы не проверять дороги, чиновники просто не возложили на себя эти обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU