В Рязани покажут комедийный спектакль «Охота на мужчин»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-21T14:55:34+03:00

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В воскресенье, 31 марта, в Муниципальном культурном центре Рязани покажут спектакль – горожан приглашают на остросюжетную комедию «Охота на мужчин».

– Главная героиня – экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать. В спектакле есть все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями – они имеют свойство сбываться! Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым, обещают организаторы.

Начало в 19:00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU