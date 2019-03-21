Стало известно, когда в Рязани пройдут субботники по очистке города
В планах городской администрации, позвать на весенний месячник около 100 тысяч человек
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Весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке Рязани стартует 25 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.
— В санитарной очистке города будут участвовать порядка 100 тысяч человек из более 500 организаций, — рассказал на плановом совещании и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
По словам чиновника, общегородские субботники пройдут 30 марта, 14 и 20 апреля. К участию приглашаются все желающие.
Подробную информацию о местах проведения субботников сообщат дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU