Стало известно, когда в Рязани пройдут субботники по очистке города

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-21T13:15:31+03:00

В планах городской администрации, позвать на весенний месячник около 100 тысяч человек

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Весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке Рязани стартует 25 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

— В санитарной очистке города будут участвовать порядка 100 тысяч человек из более 500 организаций, — рассказал на плановом совещании и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

По словам чиновника, общегородские субботники пройдут 30 марта, 14 и 20 апреля. К участию приглашаются все желающие.

Подробную информацию о местах проведения субботников сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU