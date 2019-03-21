Юные теннисисты из Рязани завоевали золото и бронзу первенства России

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-21T12:44:27+03:00

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Участники команды Рязанской области по большому теннису успешно выступили первенстве России среди юношей и девушек до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соревнованиях, прошедших в Тольятти, приняли участие 16 лучших команд из разных регионов страны. В состав сборной нашей области вошли воспитанники Академии тенниса имени Николая Озерова: Михаил Шапран, Руслан Тюкаев, Богдан Бородин, Елизавета Масная, Анастасия Брешенкова и Мария Сысоева.

По итогам первенства рязанские юноши заняли 1 место, обыграв в финале команду Краснодарского края со счетом 2:1. Девушки из нашей области завоевали 3 место и также поднялись на пьедестал победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU