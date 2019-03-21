2019-03-21T12:16:00+03:00
Общество

В Рязанской области местные жители сами снизили уровень воды в половодье

В Пителинском районе очистили завалы на реке Пёт
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Фото: администрация Пителинского района.Фото: администрация Пителинского района.
Изменить размер текста:

В Пителинском районе ликвидировали завалы для прохождения льда во время весеннего половодья, сообщают местные власти. Добровольцы пожарной охраны вместе с сотрудниками сельской администрации на реке Пёт в селе Станищи расчистили завал из сухих деревьев.

«После устранения завала стало видно, что уровень воды в речке Пёт упал», — говорится в сообщении.

Напомним, на реках Рязанской области зафиксирован незначительный рост уровня воды сразу в нескольких населенных пунктах. Кроме того, на двух паводкоопасных участках региона работают противоразмывочные поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные теннисисты из Рязани завоевали золото и бронзу первенства России
На трассе в Рязанской области незаконно торговали домашним салом
ОНФ: Самые выгодные подряды на капремонт в Рязанской области вновь выиграло РСУ №1
За последние сутки рязанские водители повторили свой лучший рекорд
Рязанских чиновников возмутило плачевное состояние автовокзала «Приокский»
Рязанцы из поселка Строитель штурмуют автобусы ПАЗ
На Московском шоссе в Рязани легковушка упала в реку
В центре Рязани встали троллейбусы
Тракторы на низком старте – рязанские фермеры готовятся к началу весенних работ
Коллеги уволенного рязанского хирурга Любови Клиповой: Верните заслуженного специалиста
Разыскиваемого 15 лет жестокого убийцу задержали в Рязани
На улице Почтовой в Рязани неизвестные сорвали световую надпись «2019»
Два десятка дорог в Рязани отремонтируют на 600 миллионов рублей
Рязанских пенсионеров зовут на чемпионат по компьютерной грамотности
Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы
В Рязанской области расселят 168 аварийных домов
На рязанском татами определят лучших полицейских-дзюдоистов России
Озеро Дикая утка в пойме Оки перестали засыпать строительным мусором