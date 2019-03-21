В Рязанской области местные жители сами снизили уровень воды в половодье
В Пителинском районе очистили завалы на реке Пёт
Фото: администрация Пителинского района.
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В Пителинском районе ликвидировали завалы для прохождения льда во время весеннего половодья, сообщают местные власти. Добровольцы пожарной охраны вместе с сотрудниками сельской администрации на реке Пёт в селе Станищи расчистили завал из сухих деревьев.
«После устранения завала стало видно, что уровень воды в речке Пёт упал», — говорится в сообщении.
Напомним, на реках Рязанской области зафиксирован незначительный рост уровня воды сразу в нескольких населенных пунктах. Кроме того, на двух паводкоопасных участках региона работают противоразмывочные поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU