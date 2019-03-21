За последние сутки рязанские водители повторили свой лучший рекорд
Целых 24 часа дороги области не видели ни травмированных, ни погибших
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За минувшие сутки на дорогах региона не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором люди погибли бы или получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.
Это крайне редкая сводка ГИБДД – в лучшем случае без пострадавших обходится лишь один день в полгода. Повторимся – это в лучшем случае.
За те же сутки в регионе произошло 33 «жестянки», то есть ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили более 5,5 тысячи нарушений правил дорожного движения, в том числе – два факта управления в пьяном виде.
ИСТОЧНИК KP.RU