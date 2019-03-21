Рязанских чиновников возмутило плачевное состояние автовокзала «Приокский»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-21T11:40:39+03:00

В ближайшем будущем власти планируют реконструировать его, чтобы по качеству обслуживания пассажиров он не уступал автовокзалу «Центральный»

Изменить размер текста: A A

Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области посетили автовокзалы в областном центре, сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники были возмущены плачевным состоянием автовокзала «Приокский», который обслуживает в сутки около четырех тысяч человек. В том числе, по направлениям в Нижний Новгород, Касимов и Владимир. В настоящее время инфраструктура автовокзала не может обеспечить объективные потребности пассажиров.

«Планы его реконструкции в тот же день стали одной из тем обсуждения на рабочей встрече с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым», — говорится в сообщении.

Что касается автовокзала «Центральный», то представители минтранса высоко оценили его работу, отметив, правда, ряд недостатков в привокзальной инфраструктуре.

По оценке минтранса, на сегодняшний день вокзал соответствует самым современным требованиям. Руководство министерства надеется, что после реконструкции «Приокского» город получит второй современный автовокзал, не уступающий по качеству обслуживания пассажиров «Центральному».

ИСТОЧНИК KP.RU