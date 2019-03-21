2019-03-21T12:20:11+03:00
Происшествия

На Московском шоссе в Рязани легковушка упала в реку

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
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В ночь на 21 марта на Московском шоссе у «Ашана» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». Судя по опубликованным фотографиям с места ДТП, легковой автомобиль упал в реку Павловку и перевернулся.

До настоящего времени официальных сообщений по данному ДТП не поступало.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В декабре 2013 года 25-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбил ограждение моста и упал в Павловку. В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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