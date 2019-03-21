Рязанцы из поселка Строитель штурмуют автобусы ПАЗ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-21T11:23:10+03:00

В это время вместительный муниципальный транспорт стоит на приколе

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Из-за оптимизации маршрутной сети и расписания движения общественного транспорта, жители поселка Строитель вынуждены брать штурмом маловместительные автобусы ПАЗ. Об этом рассказало сообщество «Народная Рязань».

На фотографиях видно толпу, ожидающую транспорт. При этом автор поста утверждает, что расписание муниципального автобуса №7, использующего более вместительные машины, составлено таким образом, что в час-пик интервал движения примерно 1-1,5 часа.

- Автобус №7 «Автоколонны 1310» покорно ждет своей очереди по расписанию. Муниципальный автобус поедет, когда поток пассажиров схлынет, а потом будет подсчитывать убытки. В это время уехать со Строителя можно только на Пазиках, - говорится в записи.

Из поселка Реткино на «семерке» можно уехать вообще только дважды в день в 7.40 и в 14.50. Напомним, в конце августа в Рязани состоялся круглый стол, на котором обсуждалась эта проблема. Тогда жители поселка рассказали, что после сокращения маршрута автобуса №7 до остановки им приходится идти минимум 3 километра.

Причем городские власти делают ставку почему-то именно на неудобные автобусы ПАЗ, вместо более вместительных машин. Так в конце прошлого года глава Рязани Юлия Рокотянская во время пресс-конференции сделала акцент именно на развитии коммерческого транспорта, не сказав ни слова о муниципальных перевозчиках:

- Вы, наверное, уже заметили, что на улицах появились современные и более вместительные красные автобусы, которые, что немаловажно, оборудованы для перевозки маломобильных граждан. Да, проблема транспортной доступности, безусловно, есть, и ее необходимо решать.

Фото: сообщество «Народная Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU