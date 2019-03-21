В центре Рязани встали троллейбусы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-21T10:55:09+03:00

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Утром в четверг, 21 марта, в центре Рязани произошла авария: по оперативному сообщению пресс-службы администрации областного центра, в 10 часов 30 минут на Первомайском проспекте оборвалась контактная линия.

Обрыв произошел около остановки общественного транспорта «Улица Вокзальная». Причем, по информации диспетчера троллейбусного депо – в обоих направлениях.

Троллейбусы встали. На место выехала и уже приступила к восстановительным работам бригада ремонтников.

По информации сервиса Яндекс.Пробки, движение транспорта на этом участке не затруднено – разве что на подъездах к светофорам.

ИСТОЧНИК KP.RU