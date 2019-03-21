Тракторы на низком старте – рязанские фермеры готовятся к началу весенних работ
Подготовка к весенней посевной кампании в Рязанской области выходит на финишную прямую – отрапортовало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас аграрии завершают закупку удобрений, ремонт техники и подготовку семян.
Под будущий урожай осенью засеяли более 335 000 гектаров озимых культур (+35 000 га к прошлому сезону). При выходе из зимней спячки состояние озимых оценивают как удовлетворительное, скоро начнут их подкормку.
Минеральных удобрений фермеры закупили на 8 тысяч тонн больше, чем год назад – в запасе почти 102 тысячи тонн.
В парке основной техники около 4700 тракторов, почти 1,5 тысячи зерноуборочных и более 270 – кормоуборочных комбайнов.
– Готовность к посевной кампании 95 %. Ремонт техники продолжается, – сообщает пресс-служба минсельхоза.
ИСТОЧНИК KP.RU