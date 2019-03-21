2019-03-21T10:36:33+03:00
Экономика

Тракторы на низком старте – рязанские фермеры готовятся к началу весенних работ

На поля в этом году выйдут почти 6,5 тысяч машин, не считая грузовиков
Мария БЛИНОВА
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В парке рязанских крестьян и отечественная, и импортная техника.В парке рязанских крестьян и отечественная, и импортная техника.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Подготовка к весенней посевной кампании в Рязанской области выходит на финишную прямую – отрапортовало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас аграрии завершают закупку удобрений, ремонт техники и подготовку семян.

Под будущий урожай осенью засеяли более 335 000 гектаров озимых культур (+35 000 га к прошлому сезону). При выходе из зимней спячки состояние озимых оценивают как удовлетворительное, скоро начнут их подкормку.

Минеральных удобрений фермеры закупили на 8 тысяч тонн больше, чем год назад – в запасе почти 102 тысячи тонн.

В парке основной техники около 4700 тракторов, почти 1,5 тысячи зерноуборочных и более 270 – кормоуборочных комбайнов.

– Готовность к посевной кампании 95 %. Ремонт техники продолжается, – сообщает пресс-служба минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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