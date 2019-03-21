Коллеги уволенного рязанского хирурга Любови Клиповой: Верните заслуженного специалиста

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-21T11:19:18+03:00

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18 марта после беседы с главным врачом Рязанской областной детской клинической больницы имени Дмитриевой уволилась ведущий хирург Любовь Клипова. Об этом «Комсомолке» сообщили коллеги уволенного специалиста. Сразу после этого события в поддержку врача на официальной странице минздрава во «ВКонтакте» появились сообщения в поддержку Любови Клиповой. Публикуем только часть из них:

«Суть обращения в том, что главврач Лебедева создала нездоровую обстановку в больнице и вынудила написать Клипову заявление об увольнении. Делая все это в своих интересах. Пожалуйста, помогите нам всем не остаться без лучшего детского хирурга области!»

«Наша история начинается с назначения на должность главного врача Лебедевой Инны, — пишут коллеги уволенного врача. — Под ее руководством начинают распадаться структурные подразделения нашей больницы. Первым из них стало Рентгенологическое отделение, откуда массово уволились все сотрудники. Долгое время больница работала без собственных врачей-рентгенологов, их заменяли ординаторы... На сегодняшний день Областная больница имеет всего двух работающих докторов, один из которых является совместителем. В результате не все больные могут своевременно получить ультразвуковое обследование...

... Без какого либо согласования и/или обсуждения с коллективом сняли с поста заведующего отделением хирургии и уволили. На ее место меньше чем за 24 часа был поставлен другой человек. Помогите привлечь внимание людей к происходящему, пока еще не все развалилось, а так же вернуть заслуженного специалиста Любовь Клипову на свое место».

Министерство здравоохранения оперативно отреагировало на массовые сообщения и прокомментировало сложившуюся ситуацию с уволенным хирургом.

«Заведующая хирургическим отделением Областной детской клинической больницы Любовь Клипова уволилась по собственному желанию. Доктор Клипова действительно хороший специалист. Ее квалификацию и умения никто не унижает, именно поэтому ей предложили продолжить хирургическую практику в больнице. Однако, она решила покинуть учреждение, — говорится в сообщении минздрава. — Прерогатива главного врача формировать собственную команду управленцев, профессиональных людей, которые будут работать на повышение качества оказания медицинской помощи детям. В сфере здравоохранения необходимо обновление и укрепление управленческих кадров. И эта работа проводится системно».

Как отметили в минздраве, вместо Любови Клиповой будет работать выпускник Воронежской медицинской академии имени Бурденко, врач детский хирург, детский уролог-андролог Роман Попов.

«Молодой, перспективный и очень квалифицированный специалист, который имеет опыт работы по оказанию хирургической помощи при неотложных состояниях в экстренных условиях», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU