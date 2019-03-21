2019-03-21T09:24:52+03:00
Происшествия

Разыскиваемого 15 лет жестокого убийцу задержали в Рязани

Здесь он снимал квартиру
Мария БЛИНОВА
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Сотрудники рязанского уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали 54-летнего мужчину, много лет находившегося федеральном розыске – его обвиняют в убийстве трех человек с особой жестокостью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступление он совершил в одной из стран СНГ еще 2004 году – вместе с двумя сообщниками. Зная о том, что у одного из бизнесменов дома есть крупная сумма денег, они нагрянули в квартиру предпринимателя, убили его, жену бизнесмена и несовершеннолетнюю дочь. А затем скрылись, прихватив 10 тысяч долларов США.

54-летний обвиняемый прятался последние 15 лет – в Рязани он снимал квартиру. Сейчас он заключен под стражу, решается вопрос об экстрадиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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