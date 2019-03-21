На улице Почтовой в Рязани неизвестные сорвали световую надпись «2019»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-21T09:37:31+03:00

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В ночь на 21 марта на улице Почтовой рядом со зданием Рязанской областной Думы неизвестные сломали вывеску «2019», сообщает пресс-служба городской администрации. «Часть цифр болтается, а часть — исчезла. Руководство Дирекции благоустройства города обратилось в полицию», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на месте происшествия находятся сотрудники ДБГ, чтобы не допустить дальнейшего падения иллюминации.

Отметим, что к 08:25 оставшиеся болтаться части вывески убрали. Сотрудники Дирекции благоустройства очистили улицу Почтовую от битого стекла.

Как выяснилось позже, коммунальщики вместе с полицией осмотрели территорию и обнаружили цифры неподалеку. Их стащили и отволокли за торговый павильон. Сейчас цифры отвезли в Дирекцию благоустройства. После того, как их отремонтируют — вернут на место.

Сотрудники Дирекции благоустройства оперативно убрали все битое стекло от разрушенной конструкции.

Напомним, в феврале этого года коммунальщики разрушили часть светового оформления улицы Почтовой – надпись «Рязань» со стороны площади Ленина. Через несколько дней, после того, как инсталляцию восстановили — она провисла.

ИСТОЧНИК KP.RU