На улице Почтовой в Рязани неизвестные сорвали световую надпись «2019»
В ночь на 21 марта на улице Почтовой рядом со зданием Рязанской областной Думы неизвестные сломали вывеску «2019», сообщает пресс-служба городской администрации. «Часть цифр болтается, а часть — исчезла. Руководство Дирекции благоустройства города обратилось в полицию», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на месте происшествия находятся сотрудники ДБГ, чтобы не допустить дальнейшего падения иллюминации.
Отметим, что к 08:25 оставшиеся болтаться части вывески убрали. Сотрудники Дирекции благоустройства очистили улицу Почтовую от битого стекла.
Как выяснилось позже, коммунальщики вместе с полицией осмотрели территорию и обнаружили цифры неподалеку. Их стащили и отволокли за торговый павильон. Сейчас цифры отвезли в Дирекцию благоустройства. После того, как их отремонтируют — вернут на место.
Сотрудники Дирекции благоустройства оперативно убрали все битое стекло от разрушенной конструкции.
Напомним, в феврале этого года коммунальщики разрушили часть светового оформления улицы Почтовой – надпись «Рязань» со стороны площади Ленина. Через несколько дней, после того, как инсталляцию восстановили — она провисла.
ИСТОЧНИК KP.RU