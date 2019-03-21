Два десятка дорог в Рязани отремонтируют на 600 миллионов рублей
Порядка 20 участков в Рязани отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Городу выделили более 600 миллионов рублей.
Такая информация прозвучала на рабочей встрече министра транспорта и автомобильных дорог Евгения Беленецкого с и.о. главы администрации областного центра Сергеем Карабасовым, его заместителями Данилом Рубцовым и Игорем Ковалевым.
Как утверждает пресс-служба администрации, названная выше сумма превышает прошлогоднюю почти в два раза. При этом не сообщается, какие конкретно объекты войдут в план работ.
Напомним, власти региона также планируют распределить около 420 миллионов рублей по программе «Дорожное хозяйство и транспорт».
ИСТОЧНИК KP.RU