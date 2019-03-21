2019-03-21T09:04:31+03:00
Авто

Два десятка дорог в Рязани отремонтируют на 600 миллионов рублей

Городу выделили деньги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Антон КОНОВАЛОВ
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На дальнем плане - Евгений Беленецкий (слева) и Сергей Карабасов (справа). Рядом с Карабасовым - Игорь Ковалев.На дальнем плане - Евгений Беленецкий (слева) и Сергей Карабасов (справа). Рядом с Карабасовым - Игорь Ковалев.
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Порядка 20 участков в Рязани отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Городу выделили более 600 миллионов рублей.

Такая информация прозвучала на рабочей встрече министра транспорта и автомобильных дорог Евгения Беленецкого с и.о. главы администрации областного центра Сергеем Карабасовым, его заместителями Данилом Рубцовым и Игорем Ковалевым.

Как утверждает пресс-служба администрации, названная выше сумма превышает прошлогоднюю почти в два раза. При этом не сообщается, какие конкретно объекты войдут в план работ.

Напомним, власти региона также планируют распределить около 420 миллионов рублей по программе «Дорожное хозяйство и транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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