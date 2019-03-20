2019-03-20T19:27:02+03:00
Общество

Рязанских пенсионеров зовут на чемпионат по компьютерной грамотности

До 5 апреля идет заочный тур соревнований, а в финале придется пользоваться офисными программами и интернетом
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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6 апреля в Рязани начнется чемпионат области по компьютерной грамотности среди пенсионеров. Женщины не моложе 55 лет и мужчины не моложе 60 лет будут соревноваться в категориях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Организует состязания региональное министерство труда и социальной защиты населения. Обязательное условие для претендентов – наличие электронной почты и регистрация на портале «Госуслуги».

В рамках предварительного заочного тура, продолжающегося до 5 апреля 2019 года, пенсионеры готовят домашнее задание – презентацию на тему «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» (ее надо сдать не позднее 31 марта на электронную почту министерства chirkova@ryazanszn.ru.

В очном туре чемпионата предполагается выполнение заданий в офисных программах, поисковой интернет-системе, почтовом браузере и на портале «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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