Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы
В березовой роще между микрорайонами Приокский и Канищево будут обучать художественной гимнастике и борьбе джиу-джитсу
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Рязанская детско-юношеская спортивная школа «Сокол», начавшая с 2019 года работу в центре «Космос» на улице Молодцова, объявила о новом наборе в группы художественной гимнастики (девочек от 4 до 8 лет) и борьбы джиу-джитсу (девочек и мальчиков от 6 до 14 лет). Родители могут приводить детей
Спортивный комплекс «Космос» общей площадью почти 1000 кв. м. был построен еще в 2017 году в березовой роще между микрорайонами Приокский и Канищево частной строительной компанией. Только в конце 2018 года его приняли городские власти, а в 2019 году перевели туда часть групп одной из спортивных школ.
ИСТОЧНИК KP.RU