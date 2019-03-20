Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-20T18:23:03+03:00

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Рязанская детско-юношеская спортивная школа «Сокол», начавшая с 2019 года работу в центре «Космос» на улице Молодцова, объявила о новом наборе в группы художественной гимнастики (девочек от 4 до 8 лет) и борьбы джиу-джитсу (девочек и мальчиков от 6 до 14 лет). Родители могут приводить детей

Спортивный комплекс «Космос» общей площадью почти 1000 кв. м. был построен еще в 2017 году в березовой роще между микрорайонами Приокский и Канищево частной строительной компанией. Только в конце 2018 года его приняли городские власти, а в 2019 году перевели туда часть групп одной из спортивных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU