2019-03-20T17:33:57+03:00
Спорт

На рязанском татами определят лучших полицейских-дзюдоистов России

В «Академии единоборств» стартовал чемпионат среди сотрудников МВД
Константин МОГИЛИН
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Чемпионат пройдет с 20 по 22 марта.Чемпионат пройдет с 20 по 22 марта.Фото: Константин МОГИЛИН
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20 марта в «Академии единоборств» стартовал чемпионат МВД России по дзюдо. На соревнования в Рязань приехали более 500 спортсменов в погонах из 67 регионов страны.

В течение трех дней сотрудники органов внутренних дел будут бороться за звание победителя. Среди участников чемпионата сильнейшие дзюдоисты России - победители и призеры чемпионатов и первенств Европы и мира.

25-летний полицейский из Брянской области Дмитрий будет бороться в весовой категории до 90 килограммов:

- Для меня это уже не первые соревнования подобного уровня, но мне до сих пор не удавалось занять на них призовые места. В Рязань приехал за победой, поэтому буду стараться изо всех сил.

Поприветствовать участников приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов, он сообщил, что единоборства в нашем регионе пользуются особой популярностью:

- У нас существует хорошая школа, опытные тренеры и талантливые спортсмены, которые сегодня представляют национальную сборную России. Рязанская область это территория где физкультура и спорт активно развиваются. И дзюдо это не просто вид борьбы, это – система физического развития. Своим примером вы стимулируете людей к тому, чтобы спорт стал и их формой жизни.

Соревнования пройдут с 20 по 22 марта в рязанской спортивной школе «Академия единоборств». Здесь же 22 марта в 14.30 наградят победителей и призеров чемпионата.

Поприветствовать участников приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: Константин МОГИЛИН

Поприветствовать участников приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов.Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязани полицейские со всей страны будут бороться за звание победителя. Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязани полицейские со всей страны будут бороться за звание победителя.Фото: Константин МОГИЛИН

Всего в турнире примут участие 67 команд. Фото: Константин МОГИЛИН

Всего в турнире примут участие 67 команд.Фото: Константин МОГИЛИН

Зрителей ждала яркая и насыщенная программа. Фото: Константин МОГИЛИН

Зрителей ждала яркая и насыщенная программа.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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