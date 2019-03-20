На двух паводкоопасных участках Рязанской области работают противоразмывочные поезда
Железнодорожники круглосуточно контролируют состояние грунта под полотном
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В районе железнодорожных станций «Рязань-1» и «Сасово» сформировали противоразмывочные поезда, сообщает пресс-служба МЖД. По данным ведомства, данные станции максимально приближены к паводкоопасным участкам.
«Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений во время паводка организовано накопление необходимых материалов и инструментов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что локомотивные бригады проинструктированы о правилах ведения поездов на паводкоопасных участках. Контроль за состоянием грунта под железнодорожным полотном ведется в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU