На двух паводкоопасных участках Рязанской области работают противоразмывочные поезда

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-20T16:34:17+03:00

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В районе железнодорожных станций «Рязань-1» и «Сасово» сформировали противоразмывочные поезда, сообщает пресс-служба МЖД. По данным ведомства, данные станции максимально приближены к паводкоопасным участкам.

«Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений во время паводка организовано накопление необходимых материалов и инструментов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что локомотивные бригады проинструктированы о правилах ведения поездов на паводкоопасных участках. Контроль за состоянием грунта под железнодорожным полотном ведется в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU